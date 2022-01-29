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فيديو يرصد تحطم أغلى مقاتلة أميركية.. وسباق لانتشال الحطام

29
JANUARY
2022
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رصد فيديو اللحظات الأخيرة لأغلى مقاتلة أميركية من طراز "إف 35" قبل لحظات من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.
 
ويظهر الفيديو المسرب اللحظات الأخيرة للمقاتلة الأميركية أثناء هبوطها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" خلال عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا أسبوع. 
 
وكشف الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تصويره من على متن حاملة الطائرات أثناء التحطم، الطائرة وهي تقترب من السفينة عندما تمتلئ الشاشة بالدخان، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتظهر صورة لاحقة الطائرة النفاثة وهي تطفو في البحر بعد أن سقطت في البحر، محاطة بالمياه العكرة والحطام مع فتح قمرة القيادة.
 
من جانبها، أكدت البحرية الأميركية صحة مقطع الفيديو، الذي تم تداوله، فيما تسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع بحر الصين الجنوبي.
 
وقال المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأميركية الملازم نيكولاس لينغو إن مقطع الفيديو وصورة التحطم كانا حقيقيين وإن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
 
يذكر أن الطيار خرج بأمان من الطائرة، لكنه كان من بين 7 بحارة أصيبوا بجروح بسبب الحادث، جميعهم في حالة مستقرة، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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