"ورطة" كاني وست جراء لقاح كورونا.. أستراليا: لا يهم من أنت

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، إنه سيتعين على مغني الراب الأميركي كاني وست أن يكون قد أتم عملية التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا إذا أراد إقامة حفلات غنائية في أستراليا، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام بأنه يعتزم القيام بجولة فنية في أستراليا في مارس.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تبدد آمال نجم التنس نوفاك جوكوفيتش في الفوز بلقب جديد من ألقاب الغراند سلام عندما أيدت محكمة أسترالية قرار الحكومة إلغاء تأشيرته بسبب القواعد الخاصة بكوفيد-19 كونه لم يحصل على التطعيم.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي: "القواعد هي أنك يجب أن تحصل على التطعيم بالكامل".

وأضاف: "هذا الأمر ينطبق على الجميع مثلما رأى الناس في الآونة الأخيرة. لا يهم من أنت.. إنها قواعد. اتبع القواعد حينئذ يمكنك القدوم. إذا لم تتبع القواعد فلن تتمكن من ذلك".

جاءت تصريحات موريسون في أعقاب تقرير نشرته صحيفة سيدني مورننغ هيرالد، الجمعة، نقلا عن مصادر فنية جاء فيه أن المغني الأميركي يعتزم إقامة حفلات في ملعب في أستراليا في مارس.

وكان وست قد أصدر أحدث ألبوماته "دوندا" في يوليو.

ولم يتضح بعد إن كان كاني وست قد حصل على التطعيم بالكامل أم لا، وكان قد ذكر في مقابلة أجريت معه في 2021 على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تلقى جرعة واحدة من اللقاح.