ألمانيا: العلاقات مع روسيا ستكون الموضوع الرئيسي في مباحثات شولتس وبايدن

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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت، إن حكومة بلاده تؤكد أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 فبراير في واشنطن.

وأشار المتحدث، إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات، سيكون العلاقات مع روسيا.

وأضاف المتحدث للصحفيين اليوم الجمعة: "سيلتقي المستشار يوم الاثنين 7 فبراير في واشنطن، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".



وشدد ممثل الحكومة الألمانية، على أن "الولايات المتحدة تعتبر أهم شريك لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي وهي حليف هام في الناتو".

وتابع المتحدث القول: "القضايا الأمنية الحالية في أوروبا، والعلاقات مع روسيا ستكون بالطبع أحد الموضوعات المركزية للمحادثات بين شولتس وبايدن".