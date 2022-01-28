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ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

28
JANUARY
2022
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وافق البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى شهر تشرين الأول 2022.

وصوت 553 نائبا في البرلمان لصالح القرار، مقابل 110 أصوات ضده، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويأتي التصويت بناء على اقتراح مقدم من الحكومة الفدرالية حسب بيان للبرلمان الألماني نشر على موقعه الرسمي.

وبحسب البيان، فإنه "نتيجة لهذا القرار، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي لمدة 9 أشهر".

وأشار البيان إلى أن "المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام حلف (الناتو) في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد (داعش)".

روسيا اليوم
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