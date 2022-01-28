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طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي تعاود الارتفاع

28
JANUARY
2022
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أعلنت الوكالة الأوروبية للجوء، أن طلبات اللجوء الى الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي والى سويسرا والنروج، عادت الى الارتفاع اعتبارا من تشرين الثاني، ووصلت الى الرقم القياسي الأعلى الذي سجل في أيلول 2016.

ويبقى الأفغان والسوريون في طليعة طالبي اللجوء البالغ عددهم 71400، بارتفاع بنسبة 9 في المئة عن تشرين الأول، وفق الوكالة التي أشارت الى أن طلبات اللجوء بلغت 71930 في أيلول 2016.

ويبقى طالبو اللجوء من افغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة في منتصف آب، في الطليعة (13 ألفا)، يليهم السوريون الذين تشهد بلادهم نزاعا منذ العام 2011 (11500).

ويمثل القصر الذين لا يرافقهم ذووهم قرابة نصف طلبات الأفغان.

ويشكل العراقيون المجموعة الثالثة من طالبي اللجوء (4300، بزيادة 30 في المئة عن شهر تشرين الأول)، وذلك نتيجة تدفق اللاجئين من العراق الى بيلاروسيا مؤخرا.

كما ارتفع عدد طلبات الفنزويليين (3300) والباكستانيين (2800) والكولومبيين (2500).

وبلغت نسبة قبول الطلبات 40 في المئة في تشرين الثاني مقابل 41 في المئة في أيلول، النسبة الأعلى في 19 شهرا.

والنسبة الأكبر المستفيدة هي من الأفغان (92 في المئة) ثم السوريين (91 في المئة)

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