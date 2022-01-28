البابا فرنسيس: الأخبار الملفقة والتضليل بشأن كوفيد انتهاك لحقوق الإنسان

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رأى البابا فرنسيس أن نشر الأخبار الملفقة والمضللة عن جائحة كوفيد-19 واللقاحات المقاومة لها، بما فيها تلك التي تبثها وسائل الإعلام الكاثوليكية، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر التي يتحدث فيها الباب عن هذا الأمر، إذ قبل ثلاثة أسابيع أدان التضليل الأيديولوجي “الذي لا أساس له” بشأن اللقاحات، في خطوة

لدعم حملات التطعيم الوطنية واصفا الرعاية الصحية بأنها التزام أخلاقي.

واعتبر البابا أن الحصول على معلومات صحيحة، المساعدة على فهم المواقف المبنية على البيانات العلمية وليس الأخبار الملفقة هو أحد حقوق الإنسان”.

ولفت البابا فرنسيس إلى أنه يجب ضمان الحصول على المعلومات الصحيحة أولا للفقراء والضعفاء.