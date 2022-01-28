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بكين: غير مهتمين بانتشال حطام الطائرة الأمريكية التي سقطت في بحر الصين الجنوبي

28
JANUARY
2022
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين غير مهتمة بانتشال الطائرة المقاتلة الأمريكية من نوع "F-35С Lightning II"، التي تحطمت قبل أيام في بحر الصين الجنوبي.
 
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان على تكهنات بأن الصين ستحاول أن تسبق الولايات المتحدة في انتشال حطام الطائرة، قائلا: "لقد لاحظت تقارير إعلامية ذات صلة، وهذه ليست أول مرة تقع خلالها حوادث أمريكية في بحر الصين الجنوبي".
 
وأشار إلى أن "الجانب الأمريكي لم يقدم حتى الآن تفسيرات مقنعة حول غواصته التي اصطدمت بجبل بحري منذ فترة، وطائرته الحربية التي تعرضت لحادث وسقطت في البحر"، مشددا على أن "الصين ليست مهتمة بالطائرة الحربية الأمريكية".
 
ودعا واشنطن إلى القيام بالمزيد من الأعمال التي تحقق السلام والاستقرار الإقليميين بدلا من استعراض قوتها في منطقة بحر الصين الجنوبي.
روسيا اليوم
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