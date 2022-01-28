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بأمر من الزعيم كيم.. مرحاض خاص في سياراته لأسباب "أمنية"

28
JANUARY
2022
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كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية عن "سر" جديد يتعلق بحياة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن كيم جونغ أون بات يستخدم مرحاضا خاصا يأخذه معه أثناء تنقلاته التي يقوم بها.

وبحسب "ميرور"، فقد تم تصميم مرحاض خاص لزعيم كوريا الشمالية، يمكّنه من قضاء حاجته حتى وهو يتنقل بالسيارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر كورية قولها، إن فكرة كيم بدمج مراحيض في سياراته تأتي لمخاوف أمنية.

وأضافت المصادر بأن الزعيم الكوري الشمالي يخشى من وقوع أي عينات من بوله وبرازه بأيدي أطراف خارجية، الأمر الذي سيمكنهم من معرفة معلومات طبية تتعلق به.

ووفق المصادر فقد أخضع قطار كيم الخاص وسياراته بما فيها واحدة من نوع مرسيدس مضادة للرصاص، لتعديلات شملت إضافة مرحاض.

وأثيرت مؤخرا شكوك حول الوضع الصحي لكيم، وخصوصا بعد ظهوره في أحدث إطلالاته وقد فقد الكثير من وزنه.

ورجحت مصادر أن يكون كيم يعاني من مرض خطير، بينما نفت وسائل إعلام كورية شمالية هذه الفرضية قائلة إن الزعيم يتبع نظاما غذائيا صحيا.

وكانت صورة قد التقطت لكيم خلال مؤتمر حزب العمال الثامن، ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في شهر ديسمبر الماضي، قد أثارت الجدل حول صحته.

وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد كانت ياقة قميص كيم غير خانقة، حيث أبقت على مساحة لدخول إصبع واحد، وهو ما يعتبر قاعدة أساسية للبس البدلة على الطراز الغربي.

واختلفت هذه الصورة مع صورة كيم يوم 17 من نوفمبر، عندما ظهر في مراسم التأبين لوالده الراحل كيم جونغ إيل في قصر الشمس في بيونغيانغ.

وارتدى كيم وقتها الزي الرسمي المعروف باسم "الزي الشعبي"، وكانت عنقه ملتصقة بياقة قميصه.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن سبب إطلالة كيم هذه تعود لانخفاض وزنه الذي لا يزال زائدا مقارنة بطوله.

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية قد صرحت في أكتوبر الماضي، أن كيم خفض وزنه بحوالي 20 كيلوغراما من 140 كيلو عام 2019.

 

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