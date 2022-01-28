living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ولاية أوكلاهوما الأمريكية تنفذ أول عقوبة إعدام في 2022

28
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعدم محكوم أمريكي من أصول إفريقية بحقنة قاتلة في ولاية أوكلاهوما ليصبح بذلك أول مدان يتم إعدامه في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجديد.

وكتب المدعي العام جون أوكونور في بيان على "فيسبوك" إن "الولاية الجنوبية نفذت إعدام دونالد غرانت دون أي تعقيدات صباح اليوم الخميس في الساعة 10:16" (16:16 توقيت غرينتش).

وتوفي الرجل الأربعيني بعد حقنه بثلاث مواد في سجن ماك أليستر.

وقيل مرات عدة إن هذه المواد تسبب مجتمعة معاناة كبيرة للمحكوم عليهم بالإعدام، الأمر الذي يمنعه الدستور الأمريكي وفي نهاية أكتوبر عانى محكوم عليه بالإعدام من تشنجات متكررة بعد تلقيه الحقنة الأولى.

ولكن لم يعان دونالد غرانت من ذلك اليوم الخميس بحسب ما أفاد شهود على عملية الإعدام خلال مؤتمر صحفي قصير.

وفي العام 2001 سرق دونالد غرانت الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما حينها فندقا من أجل تأمين مبلغ الكفالة اللازم لإخراج صديقته من السجن وخلال العملية أطلق النار على موظفتين في الفندق فقتلت الأولى على الفور وتابع بطعن الثانية حتى الموت، بحسب وثائق قضائية.

وفي العام 2005 حكمت عليه هيئة محلفين بالإعدام لارتكابه جريمة القتل المزدوجة.

ومذاك الوقت تقدم بعدة طلبات استئناف لإلغاء عقوبته بدعوى معاناته من اضطرابات عقلية.

وفي عريضة نشرت على الإنترنت أكد المدافعون عنه أنه يعاني من متلازمة الكحول الجنينية ومن صدمة دماغية ناجمة عن العنف الذي تعرض له في طفولته على يد أب مدمن على الكحول.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء استئنافه الأخير الذي ارتكز على طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام التي اختارتها ولاية أوكلاهوما.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout