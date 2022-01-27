أوكرانيا.. جندي يقتل 5 من زملائه

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قتل عنصر في الجيش الأوكراني 5 من زملائه في حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه حوالي الساعة الرابعة فجرا أطلق جندي يبلغ من العمر 20 عاما النار من رشاش آلي داخل غرفة الحراسة حيث كان يوجد 22 شخصا.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم في الموقع وتوفي آخر متأثرا بجراحه في وقت لاحق، كما أصيب 5 أشخاص آخرون بجروح نتيجة الهجوم، فيما تمكن مطلق النار من عبور السياج والاختفاء.

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت السلطات الأوكرانية إلقاء القبض على مطلق النار، العنصر في الحرس الوطني أرتيوم ريابتشوك، في ضواحي مدينة دنيبرو.

ولا تزال دوافع مطلق النار غير معروفة.