كوريا الجنوبية.. السجن 4 سنوات لزوجة وزير العدل الأسبق

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حكمت محكمة كورية جنوبية، اليوم الخميس، بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق جو كوك بتهمة الاحتيال.

وأيدت المحكمة العليا، حكما بالسجن 4 سنوات على جونغ كيونغ-شيم، الأستاذة السابقة في جامعة دونغيانغ، وزوجة وزير العدل الأسبق جو كوك، بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتها الجامعة وتهم أخرى.

ووجدت المحكمة، جونغ مذنبة فيما يتعلق بتهم تورطها في مساعدة ابنتها للقبول بالجامعة، وأيدت حكما بالسجن أربع سنوات صادر عن محكمة أدنى في أغسطس الماضي.

يذكر أنه تم توجيه الاتهام إلى جونغ في 2019 في 15 تهمة متعلقة بمزاعم تزوير توقيع من رئيس جامعة دونغيانغ، والحصول على شهادة تدريب مزيفة لمساعدة ابنتها على القبول في كلية الطب في 2013، بالإضافة إلى تهم أخرى متعلقة بسوء السلوك المالي.