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السعودية والصين تبحثان التعاون العسكري

27
JANUARY
2022
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بحث الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، مع الفريق أول وي فونغ خاه، مستشار الدولة وزير الدفاع الصيني، العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تطويرها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، استعرضت مع الفريق أول وي فونغ خاه، العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين، وسبل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعسكري».

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية، واللواء الركن مسفر آل غانم رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وهشام بن عبد العزيز بن سيف المدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع، والعميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري مدير إدارة التعاون الدولي.


كما حضر اللقاء من الجانب الصيني، اللواء جين سي جيوي رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني، واللواء جين سونغ يانتشاو نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني.

يذكر، أن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، التقى نظيره الصيني وانغ يي، قبل أسبوعين في مدينة ووشي جنوب الصين، وتباحث الجانبان حول البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، وناقشا فتح علاقات صداقة استراتيجية بين البلدين، في مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك

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