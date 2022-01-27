وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم

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يتوجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى طهران، اليوم، للقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما أفاد الإعلام الإيراني.

وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مشاورات آل ثاني وعبد اللهيان في العاصمة الإيرانية تأتي «حسب الجدول الزمني المخطط لها».

وأجرى الوزيران مشاورات هاتفية مساء الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الاتصال «استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات». وتناول آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة «إيسنا» أن اتصال مساء الأربعاء، كان ثاني اتصال هاتفي بين الوزيرين مساء الاثنين، وبفارغ زمني ضئيل عن الاتصال الأول، أجرى آل ثاني مشاورات هاتفية، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن. وبحث الوزيران المحادثات الجارية في فيينا بهدف إنعاش الاتفاق النووي، إضافة إلى ملفات أخرى على رأسها مستجدات الملف الأفغاني واستعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية.