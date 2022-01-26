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الدفاع الروسية تكشف عن 4 عمليات إرهابية شمال شرق سوريا وتحذر من تصعيد الخلافات العرقية

26
JANUARY
2022
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها سجلت 4 عمليات إرهابية في منطقة الضفة الشرقية لنهر الفرات بسوريا خلال يوم واحد أسفرت عن مقتل 6 أشخاص.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء: "لا تزال الأوضاع في ضفة الفرات متوترة. تم خلال الساعات الـ24 الماضية رصد 4 عمليات إرهابية بينها 2 في محافظة الحسكة و2 في محافظة الرقة".

وأشار جورافليوف إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن "مقتل 4 عناصر في التشكيلات الكردية على الأقل ومدنيين 2".

وذكر مدير مركز المصالحة أن قوات الأمن في ما يسمى بــ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تنفذ عمليات واسعة لتوقيف رجال في 3 بلدات بمحافظة الحسكة وكذلك في مدينة الرقة.   

وحذر جورافليوف: "تظهر في الأوضاع التي تتشكل حاليا مخاطر مرتفعة من تنفيذ جماعات متطرفة استفزازات موجهة إلى تصعيد الخلافات العرقية".

وتخضع معظم أراضي محافظتي الحسكة والرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري. 

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