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تعديلات جديدة على قواعد تأجيل مباريات "البريميرليغ" بسبب كورونا

26
JANUARY
2022
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء لوائح جديدة لتأجيل مباريات المسابقة هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا.

وحسب التعديلات الجديدة للرابطة، يجب أن يكون لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما لا يقل عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في الفريق قبل أن يتم تأجيل أي مباراة.

ويأتي هذا التعديل بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها البطولة في الشهرين الأخيرين، وانتقادات طالت بعض الأندية على أنها تستغل القواعد السابقة.

وإذا لم يتمكن النادي من إشراك 13 لاعبا وحارس مرمى سواء من قائمة الفريق أو لاعبين ذوي الخبرة المناسبة تحت 21 عاما، فسيتم تأجيل المباراة.

ولكن تلك القاعدة تشمل حالات غياب غير متعلقة بكوفيد-19 مثل الإصابات البدنية أو استحقاق دولي.

وقالت الرابطة إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ قبل أول مباراة مقبلة في الدوري، وهي المواجهة التي أعيدت جدولتها بين بيرنلي وواتفورد والتي ستقام في الخامس من فبراير المقبل.

وتم تأجيل 22 مباراة في الدوري الممتاز بموجب البروتوكولات منذ أن تسبب متحور أوميركون بتفشي الفيروس بين اللاعبين والمدربين.

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