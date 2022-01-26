ماكرون: مجزرة 5 تمّوز 1962" في وهران بالجزائر يجب أن "يتم الاعتراف بها"

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أنّ حادثة إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في آذار 1962 والتي قتل خلالها الجيش الفرنسي عشرات من أنصار الجزائر الفرنسية هي حادثة "لا تغتفر بالنسبة للجمهورية" الفرنسية.

ورأى ماكرون في خطاب في قصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال أنّ "مجزرة 5 تمّوز 1962" في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً والتي راح ضحيتها "مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون"، يجب أن "يتم الاعتراف بها".