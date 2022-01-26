انفجار يلحق أضرارا جسيمة بالمتاجر وسط أثينا

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وقع انفجار، فجر اليوم الأربعاء، في العاصمة اليونانية أثينا، ملحقا أضرارا جسيمة في المتاجر، في حين أفيد عن إصابة شخص بجروح خطيرة.

وتسبب الانفجار، في إلحاق أضرار جسيمة بمجمع إداري، وحطم واجهات متاجر قريبة في جزء مزدحم بوسط العاصمة أثينا.

ووقع الانفجار، في مبنى قيد التجديد، على بعد 200 متر من معبد زيوس الأولمبي القديم في شارع سينجرو المزدحم.

واستخدم رجال الإطفاء سلالم جوية للبحث عن أي شخص يحتمل أن يكون محاصرا داخل المباني المتضررة. كما استطاع رجال الإطفاء، إنقاذ عدد من المحاصرين بداخل المتاجر المتضررة.

من جهة أخرى، كشف مسؤولون محليون عن إصابة شخص بجروح خطيرة في الانفجار وتم نقله إلى المستشفى.