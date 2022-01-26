جونسون يواجه اتهامات جديدة بالكذب

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يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتهامات جديدة بالكذب، وهذه المرة حول إعطاء الحكومة الأولوية لإجلاء الحيوانات من ملجأ بأفغانستان خلال جسر جوي في أغسطس الماضي.



وذكرت قناة ITV NEWS البريطانية، أن رسالة بريد إلكتروني كشفت أن جونسون تدخل شخصيا أثناء عملية الإجلاء من كابل لمساعدة الحيوانات، وهو أمر أصر في السابق على أنه لم يحدث.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أن رئيس الوزراء “أذن” بإجلاء “الموظفين والحيوانات” في مؤسسة خيرية سابقة لمشاة البحرية الملكية من أفغانستان.