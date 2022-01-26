مناورات الناتو تغلق البحر المتوسط والمجال الجوي فوقه بالكامل تقريبا

A + A -

أغلقت معظم مناطق البحر الأبيض المتوسط والمجال الجوي فوقه لإجراء مناورات حلف الناتو واسعة النطاق "نبتون سترايك – 2022".

وبدأ حلف الناتو مناورات في البحر المتوسط بمشاركة مجموعة حاملة طائرات أمريكية ضاربة، إلى جانب قوات من الحلفاء الآخرين.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قد صرّح يوم الجمعة بأن التدريبات، التي تسمى "نبتون سترايك 22"، دأب الناتو على القيام بها منذ عام 2020، وهي الآن لا تهدف إلى اختبار أي سيناريوهات محتملة مرتبطة بأوكرانيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الاثنين 24 يناير إن "هذه التدريبات ستساعد في استعراض وحدة وقدرات وقوة التحالف العابر للأطلسي".