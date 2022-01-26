كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة

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قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوزت 13000 حالة، وهو العدد الأعلى منذ بدء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-غيوم، في اجتماع حكومي للاستجابة لكوفيد-19، إن انتشار سلالة "أوميكرون" شديدة العدوى بدأ بكامل قوته، معلنا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتعد هذه الحصيلة، هي الأعلى منذ تأكيد أول حالة إصابة بكورونا قبل عامين، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 8,571 إصابة المسجل في اليوم السابق.

وأكد كيم، أنه "من الآن فصاعدا سيكون الهدف الرئيسي لاستجابتنا المضادة للفيروسات هو تقليل الحالات الخطيرة المصابة بكورونا وحالات الوفيات".

وأشار إلى أن يوم الأربعاء يمثل بداية النظام الجديد لاختبار كورونا وعلاجه، المصمم لتقليل الاضطرابات أثناء الانتشار السريع لسلالة أوميكرون.