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أعلن تحالف شركتي "فايرز" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية أنه بدأ تجربة سريرية خاصة باختبار لقاح جديد للوقاية من سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وذكر التحالف أنه أطلق عملية استقبال متطوعين لاختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضاد للمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وقالت المسؤولة عن اللقاحات في "فايرز"، كاثرين جانسن، في بيان، إنه في وقت تفيد فيه المعطيات الحالية أن الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من العوارض الخطيرة لـ"أوميكرون"، إلا ان الشركة تفضل التصرّف بحذر أكبر.

ويواجه العالم ما وصفته منظمة الصحة بـ"تسونامي" من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي بلغت حصيلاتها اليومية مستويات قياسية في ظل انتشار متحور "أوميكرون" الذي يتضمن أكثر من 30 طفرة.