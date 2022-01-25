"كعكعة حظ" تربح صاحبها 4 ملايين دولار

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فاز طبيب بيطري متقاعد من الجيش في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية بجائزة يانصيب تبلغ 4 ملايين دولار عن طريق الصدفة، وقال الرجل إن الفوز جعله "مذهولا".

ووفقا لما ذكره موقع "إنسايدر" فإن غابرييل فييرو، البالغ من العمر 60 عاما، فاز بالجائزة الكبرى بعد أن حصل على أرقام ورقة اليانصيب من "كعكة الحظ" اشتراها.

وقام الفائز غابرييل فييرو بتفعيل الأرقام من خلال رابط للمشاركة في عملية السحب.

وقال الفائز: "أنا لا ألعب عادة، لكنني جربت ذلك لمجرد نزوة، وعند تلقي البريد الإلكتروني في الصباح، حدقت فيه مذهولا، وأخذتها وعرضت الرسالة على زوجتي واعتقدت أنها نكتة كذبة أبريل أو ربما عملية احتيال".

وأضاف الفائز أنه قام بمطابقة التذكرة الرابحة مع جميع الكرات البيضاء الـ5 في السحب، وحصلت على جائزة قدرها 4 ملايين دولار. وعن طريقة انفاق الجائزة أكد فييرو أن معظم أموال الجائزة سيتم استثمارها.