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قتلى وعشرات الجرحى في تدافع أمام استاد بالكاميرون

25
JANUARY
2022
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لقي ستة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح، في تدافع الاثنين، أمام استاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بين المنتخب الوطني ومنتخب جزر القمر، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.
 
وقالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في"، إنّ "تدافعاً على مدخل استاد أوليمبي" أوقع "ستّة قتلى وعشرات الجرحى"، مشيرةً إلى أنّ حكومة الكاميرون والاتّحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة".
 
وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.
 
وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.
 
وجاء في البيان: "الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".
 
وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.
 
وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.
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