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أرسلت إيران تلميحات إلى إمكانية التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة في محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: «إذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا». وقال عبد اللهيان، للصحافيين، في طهران، إن القضايا النووية «تقترب من النقطة التي تستوجب اتخاذ قرارات مهمة». وأضاف أن طهران «لا ترحب بفكرة ضم أطراف إقليمية إلى المفاوضات»، لكنه قال: «سنتشاور مع الجيران».



ورداً على طرح طهران، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ التفاوض المباشر «سيسمح بتواصل أكثر فعالية، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم».