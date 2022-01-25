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الاتحاد الأوربي لا يرى سببا لإجلاء رعاياه من أوكرانيا

25
JANUARY
2022
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قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي إجلاء أسر دبلوماسييه من أوكرانيا، ولا يرى أي سبب لذلك، وينتظر توضيحًا من الولايات المتحدة.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي ينتظر توضيحا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمعلومات حول خطط واشنطن لإجلاء أسر الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا، مضيفا أنه من المتوقع أن يوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن ذلك.

وقال بوريل: "لن نقوم بشيء من هذا القبيل، لأننا لا نرى أي أسباب خاصة لذلك"، وحث على عدم تهويل الوضع، خاصة وأن هناك مفاوضات جارية حول الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لبعض موظفي السفارة الأمريكية في كييف وعائلاتهم بالخروج الطوعي من أراضي أوكرانيا.

كذلك أعلنت أن السفارة الأمريكية في كييف ستواصل عملها كالمعتاد، على الرغم من مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين.

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