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أمسية كريم بنزيما السيئة.. تنتهي بكارثة داخل منزله

24
JANUARY
2022
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تعرض منزل النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد ضد إلتشي، مساء الأحد، الذي انتهى بالتعادل 2-2.
 
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن موقع "20 دقيقة" أن اللصوص استغلوا مشاركة بنزيما في اللقاء وغيابه عن المنزل وسرقوا أشياء عدة، ولم يكشف عن طبيعتها حتى الآن أو المبالغ المالية المسروقة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها كريم بنزيما للسرقة فقد تعرض منزله في فبراير 2019 للسطو خلال لقاء كلاسيكو جمع ريال مدريد ببرشلونة في سانتياغو بيرنابيو.
 
وانتشرت بشكل ملحوظ في أوروبا ظاهرة سرقة منازل لاعبي كرة القدم خلال مشاركتهم في اللقاءات وفي أغلب الدوريات الكبرى بألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا حدثت سرقات لنجوم كبار في أكبر الأندية الأوروبية.
 
أمسية سيئة
 
وعاش بنزيما أمسية سيئة، حيث أضاع ضربة جزاء في الشوط من الأول من اللقاء أمام إلتشي كانت ستعطي فريقه الأسبقية وهي أول ضربة جزاء يضيعها رفقة ريال مدريد كما خرج مصابا في الدقيقة 58.
 
وطلب بنزيما (34 عامًا) التغيير في الدقيقة 58 مع تقدم إلتشي بهدف نظيف، وشارك بدلًا منه الصربي لوكا يوفيتش، ويبدو أن الدولي الفرنسي يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى، حيث أمسك بهذه العضلة خلال مغادرته الملعب.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن إصابة بنزيما ليست خطيرة، حيث فضل الخروج من اللقاء كإجراء احترازي وقد يغيب لفترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام ومن المؤكد غيابه عن لقاء أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه قد يكون حاضرا وجاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
 
وغاب بنزيما عن مباراة الكأس الأخيرة أمام المنافس ذاته، عندما تعثر في الفريق الملكي في البداية قبل أن ينتفض ليحول تأخره في الوقت الإضافي، ويفوز بعشرة لاعبين 2-1، الخميس الماضي، ويتأهل لدور الثمانية من بطولة الكأس.
 
وعاد ريال مدريد من السعودية متوجًا بكأس السوبر الإسبانية عقب تغلبه 2-صفر على أتلتيك بلباو في النهائي، الأحد الماضي، كما هزم غريمه برشلونة في الدور قبل النهائي.
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