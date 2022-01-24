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أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على إسرائيل.. تحرك عاجل قبل الغزو

24
JANUARY
2022
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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن تل أبيب تستعد من أجل إجلاء آلاف اليهود الأوكرانيين، في حالة اندلاع حرب تلوح في الأفق بين روسيا وأوكرانيا.
 
وأوضحت أن ممثلي هيئات مختلفة في إسرائيل بأنهم ناقشوا، خلال اجتماع، الأحد، إمكانية إجلاء الآلاف من اليهود في أوكرانيا، إن تعرضت لغزو روسي، تقول تقارير غربية إنه وشيك.
 
ومن بين هذه الهيئات، مكتب رئيس الوزراء وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الشتات والوكالة اليهودية.
 
وقالت "هآرتس" إن حوالى 75 ألف شخص يعيشون شرقي أوكرانيا، المنطقة الأكثر تهديدا في حال اندلاع النزاع، مشيرة إلى أن هؤلاء مؤهلون للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
 
 وأوضحت أن الدولة العبرية تمتلك خططا منذ فترة طويلة للإجلاء الجماعي لليهود من شتى البلدان، إذا اقتضت الحاجة، مشيرة إلى أنه جرى تحديث الخطط الخاصة بأوكرانيا بسبب التوترات المتزايدة هناك.
 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق أنها أمرت عائلات دبلوماسييها في كييف بالمغادرة، بسبب استمرار التهديد العسكري الروسي.
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