"نادي الأسير الفلسطيني": إصابة أكثر من 100 أسير بكورونا في قسم 22 داخل سجن عوفر الإسرائيلي

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أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" إصابة أكثر من 100 أسير بفيروس كورونا في قسم 22 داخل سجن عوفر الإسرائيلي.

وقال النادي في بيان نشره على صفحته عبر "فيسبوك": "أكثر من 100 إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في سجن (عوفر) في قسم 22 والذي يقبع فيه 160 أسيرا، وذلك بعد صدور نتائج العينات للقسم المذكور".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ناشدت في نوفمبر الماضي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التحرك الفوري والعاجل لـ"إنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت إن "الاحتلال لا يأبه لصحة الأسرى ويتعمد الإهمال الطبي بحقهم".