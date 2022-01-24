إيران تسمح بعبور الوقود إلى أفغانستان عبر أراضيها

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أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أنها أصدرت تصريحًا يسمح بعبور الوقود إلى أفغانستان عبر أراضيها لمدة 3 أشهر.

وكتب المبعوث الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي في تغريدة: “من أجل تلبية احتياجات الشعب الأفغاني في الشتاء وبناء على طلب السلطات الأفغانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم إصدار تصريح لعبور وقود الديزل إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر”.

وكان مكتب نائب رئيس وزراء حكومة “طالبان “في أفغانستان أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن اجتماع اللجنة الاقتصادية مع خبراء ومسؤولين أفغان ناقش استيراد النفط والغاز من دول الجوار، ومن بينها إيران، وإنشاء سوق مشتركة معها.

وتواجه أفغانستان أزمة طاقة، حيث تنقطع الكهرباء بشكل متكرر في العاصمة كابل، وسط توقعات بتفاقم الأزمة خلال فصل الشتاء الحالي.