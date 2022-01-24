16 قتيلاً جراء حريق في الكاميرون

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لقي 16 شخصاً مصرعهم جراء حريق ناجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأفادت وزارة الاتصالات في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية بأن التقرير الأولي لحصيلة الضحايا يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة موضحة أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث أحرقت النيران الصالة الرئيسية في نادي ليفز الليلي في حي باستوس بالعاصمة.

واشار البيان إلى أن المأساة نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن حيث وقع انفجاران قويان للغاية ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع ووقوع هذا العدد من الضحايا والمصابين.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتحضر فيه الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.