السجن 8 سنوات و70 جلدة لناشطة إيرانية!

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قضت محكمة في إيران، بحبس الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، الموقوفة منذ 16 تشرين الثاني، ثماني سنوات وبتلقيها 70 جلدة، وفق ما أعلن زوجها، اليوم الأحد.



وجاء في تغريدة أطلقها تقي رحماني، زوج الناشطة المقيم في فرنسا، أن النطق بالحكم جاء إثر جلسة استمرت خمس دقائق فقط.



ولم تتّضح تفاصيل الاتهامات وحيثيات الحكم.

ومحمدي هي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وأوقفت مرارا في السنوات الأخيرة.



وكان قد أُفرج عن محمدي في تشرين الأول 2020 بعد خمس سنوات قضتها في السجن، وحكم عليها مجددا في أيار 2021 بتلقي 80 جلدة وبالحبس 30 شهرا لإدانتها بـ"الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني و"التشهير" و"التمرد" على سلطة السجون.



والناشطة متّهمة بنشر بيان ضد عقوبة الإعدام، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران.



وفي منتصف كانون الثاني الحالي أمرت السلطات القضائية الإيرانية بإعادة الباحثة الإيرانية الفرنسية، فريبا عادلخاه الموقوفة منذ العام 2019 في إيران، إلى السجن بعدما خالفت شروط الإقامة الجبرية.



وفي الثامن من الشهر نفسه قضى الكاتب والصحفي الإيراني المعارض بكتاش آبتين في سجنه بعدما أصيب بكوفيد-19، وفق منظمات حقوقية عدة حمّلت طهران مسؤولية وفاته.