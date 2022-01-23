تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور من جراء عاصفة ثلجية

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أعلنت مديرية أمن السواحل التركية اليوم تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور من جراء العاصفة الثلجية التي اجتاحت البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن المديرية قولها في بيان إن “حركة الملاحة تم إيقافها ذهاباً وإياباً في مضيق البوسفور” مشيرة إلى أن “مدى الرؤية في المضيق انخفض إلى ما دون النصف ميل بحري”.

وطالبت الأرصاد الجوية بتوخي الحذر وأخذ الحيطة من انخفاض مدى الرؤية على طول مضيق البوسفور وخاصة القسم المطل منه على البحر الأسود خلال الرحلات البحرية في المضيق.

وتشهد اسطنبول هطولا للثلوج منذ مساء يوم الجمعة الماضي واشتدت وتيرته ليل السبت-الأحد وسط تدني درجات الحرارة وصل إلى تحت الصفر وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار تساقط الثلوج الكثيف خلال الأيام الثلاثة المقبلة.