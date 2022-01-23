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رئيس الوفد الروسي في فيينا: لن نتسامح مع الاستفزازات الأميركية ضد مواطنينا في أوكرانيا

23
JANUARY
2022
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حذر دبلوماسي روسي اليوم من أن موسكو لن تتسامح مع أي هجمات محتملة ضد مواطنيها في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا سترد عليها بشكل مناسب.

وفي تصريحات لقناة تبث عبر منصة “يوتيوب” قال قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح: “ألم يلق الموضوع تغطية إعلامية مكثفة؟ بلى وقد قيل بكل وضوح إننا لن نتسامح مع أي هجمات ضد مواطنينا، وقد ذاع ذلك عبر وسائل الإعلام كافة”.

وقال الدبلوماسي، ردا على سؤال عن إجراءات موسكو في حال حدوث استفزازات أميركية محتملة في أوكرانيا، إن روسيا لن تكتفي بإطلاق “تهديدات” مجردة بل ستتخذ خطوات ملموسة ردا على تصرفات محددة. وأضاف: “وذلك أننا لسنا كالأميركيين كي نخوض حملات دعائية لتمويه نوايانا الحقيقية. لقد قلنا وحددنا كل شيء، وعلى الغربيين والأوكرانيين أن يفكروا مليا”.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بطلان مزاعم كييف والعواصم الغربية حول “الغزو الروسي الوشيك” لأوكرانيا، مع أنه لم يستبعد حدوث استفزازات بهدف تعزيز هذه المزاعم، محذرا من أن محاولات لحل النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بالقوة العسكرية ستكون لها عواقب وخيمة.

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