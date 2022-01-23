"وكر" للدعارة والاستغلال الجنسي في العاصمة السعودية

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علقت السلطات السعودية على تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام وافد في العاصمة الرياض بإعداد "وكر دعارة".

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان لها إنه "بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".



وأكدت النيابة وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنها "ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن مدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من النظام ذاته".