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حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع

23
JANUARY
2022
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قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومسؤولون محليون اليوم السبت إن حريقا على مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيغ سور الساحلية بالولاية تسبب في عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.
 
وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن فرق الإطفاء نجحت في احتواء خمسة في المئة من الحريق الذي يعرف باسم حريق كولورادو والمشتعل منذ أمس الجمعة.
 
ويعيش نحو 430 ألف شخص في المنطقة التي يشتعل فيها الحريق في مقاطعة مونتيري. ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين سيتم إجلاؤهم.
 
وقال مسؤولون في المقاطعة إن الصليب الأحمر الأمريكي فتح ملجأ في مدرسة بالمنطقة في وقت متأخر أمس الجمعة، وفقا لـ "رويترز".
 
ومنذ وقت طويل يوجد موسم لحرائق الغابات في كاليفورنيا لكنه صار أطول مدى وأشد إيلاما في السنوات الماضية مع تفاقم آثار تغير المناخ.
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