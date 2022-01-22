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إيرلندي يواجه احتمال السجن 20 عاماً لرفضه وضع كمامة في الطائرة

22
JANUARY
2022
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اتُهم إيرلندي رفض وضع كمامة خلال رحلة جوية بين دبلن ونيويورك، بـ«الاعتداء» و«الترهيب»، لإظهاره خصوصاً أجزاء حساسة من جسده في مكان عام، وهي «جريمة» يواجه مرتكبها عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً، على ما أعلن القضاء الأميركي، أمس الجمعة.

ومثل شين ماكنيرني (29 عاماً) من غالواي في إيرلندا، في 14 يناير (كانون الثاني) أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين بنيويورك، حيث وُجهت إليه تهمة «الاعتداء والترهيب في حق أحد أفراد طاقم الطائرة خلال رحلة رقم 45 على خطوط (دلتا) الجوية من دبلن إلى مطار جون كينيدي» في نيويورك في 7 يناير، بحسب وثيقة قضائية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهمه العدالة الفيدرالية بأنه «رفض بشكل متكرر وضع كمامة» و«أطلق علبة شراب أصابت رأس أحد الركاب» و«أنزل سرواله وملابسه وأظهر مؤخرته لأحد أعضاء الطاقم والركاب»، و«نزع قبعته ليضعها على رأس قائد الطائرة».
وقال ناطق باسم محكمة بروكلين إن التهم الموجهة للإيرلندي تشكل «جريمة، وفي حالة إدانته يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن حتى 20 عاماً».
وأُطلق المواطن الإيرلندي الذي كان مسافراً إلى فلوريدا للعمل كمدرب كرة قدم، بكفالة مقدارها 20 ألف دولار في انتظار المحاكمة.
وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية (FAA) في يناير 2021 قراراً يقضي بعدم التسامح مطلقاً تجاه الركاب الذين يرفضون وضع الكمامة، في حين واجه أفراد طواقم الرحلات الجوية عدداً كبيراً من حالات العنف المبلغ عنها سواء لفظياً أو جسدياً، من أشخاص يرفضون الامتثال لهذا القرار.
وقد عادت طائرة تابعة لشركة «أميريكان إيرلاينز»، الخميس، أدراجها إلى نقطة الانطلاق في ميامي في منتصف الرحلة نحو لندن، بسبب رفض راكبة وضع كمامة.

الشرق الأوسط
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