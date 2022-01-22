تجمع العلماء المسلمين: لترك الشعب اليمني يقرر مصيره من خلال طاولة حوار برعاية الأمم المتحدة

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اعتبر "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان، ان "المجزرة البشعة التي ارتكبها التحالف الأميركي- الإماراتي- السعودي في اليمن تؤكد همجية العدوان واستهدافه للأبرياء والآمنين، ما يؤكد كذب الولايات المتحدة الأميركية في ادعائها أنها أوقفت تصدير السلاح للسعودية في حربها الظالمة على اليمن".



ورأى أن "الحل الوحيد للمشكلة في اليمن يكون بانسحاب القوات الأجنبية كافة من أراضي اليمن وترك الشعب اليمني يقرر مصيره من خلال طاولة حوار برعاية الأمم المتحدة من دون تدخل لأحد في هذا الحوار، أما اللجوء للمعارك فلن يجدي نفعا وسيعمق الأزمة ويزيد الخسائر، وسيكون الشعب هو الضحية في هذه البلدان التي تنهب ثرواتها من الولايات المتحدة الأميركية من خلال صفقات الأسلحة التي لم تنفع في منع القصف لا على السعودية سابقا كما حصل في أرامكو ولا بالأمس كما حصل في الإمارات العربية المتحدة".