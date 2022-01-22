عبد اللهيان: بدأنا فصلاً جديداً من العلاقات مع روسيا

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بدأت فصلا جديدا من العلاقات المتميزة مع روسيا.

وحسب ما كتبه عبد اللهيان على تويتر فقد وصف محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالـ”مهمة”، مؤكدا أنها سرعت من وتيرة التعاون بين البلدين.

وقال: “أجرينا محادثات مهمة مع السيد لافروف، من تعاون إيران وروسيا في تسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران والتنمية الشاملة”.

وأوضح عبد اللهيان أن هذا التعاون يأتي “في ضوء الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين”، مشيرا إلى الاتفاق أيضا على “الاهتمام بالشؤون القنصلية لمواطني البلدين”.

ولفت الوزير الإيراني إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن “فصل جديد من العلاقات”، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وصفه بالـ”ممتاز”.