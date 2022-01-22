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الوفاة المرعبة.. جثة رجل بين عشرات الثعابين السامة

22
JANUARY
2022
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تحقق الشرطة في ولاية ماريلاند الأميركية، في وفاة غريبة لرجل عثر عليه ميتا في منزله، ومحاطا بالعشرات من الثعابين السامة.


وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 49 عاما ميتا داخل منزله، ومحاطا بأكثر من 125 ثعبانا ساما، بما فيها واحد بورمي يبلغ طوله 4 أمتار.

وكانت الشرطة قد تلقت نداء من جار المتوفى الذي عثر عليه فاقدا للوعي بين الزواحف الخطيرة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


وأكدت السلطات أنه لا يوجد دليل على وقوع جريمة، موضحة أن جيران المتوفى لم يكونوا على علم بوجود ثعابين في المنزل الذي شهد الوفاة.

وذكرت جينيفر هاريس من قوات مكافحة الحيوانات الخطيرة، أن القوات عثرت على خليط من الثعابين ذات الأحجام والأنواع المختلفة إلى جانب الجثة.

 وطمأنت هيئة الطوارئ السكان في المنطقة المجاورة لمنزل المتوفى، بأنه جرى فحص الموقع بدقة، و"ليس هناك انتشار للثعابين. السلطات تمكنت من جمع كافة الزواحف الخطيرة".
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