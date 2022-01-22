“المركزي” الإيطالي: التعافي الاقتصادي لإيطاليا يتباطأ والسياسة النقدية ستظل توسعية

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أعلن البنك المركزي الإيطالي، أن “التعافي الاقتصادي للبلاد يتباطأ متأثرا بتباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو مطلع العام الحالي، نتيجة عودة ظهور العدوى بفيروس كورونا ومتغيراته، مما يعيق عمليات الإنتاج والتصنيع، حسبما أفادت وكالة “نوفا الإيطالية للأنباء”.

وقال البنك، في النشرة الاقتصادية الأولى للعام 2022، أن “التضخم وصل لأعلى مستوياته منذ انطلاق الاتحاد النقدي بسبب الارتفاعات الاستثنائية في مكونات الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي الذي تأثر في أوروبا أيضا بالعوامل الجيوسياسية”.

ووفقا لتوقعات خبراء نظام اليورو، سوف ينخفض معدل التضخم تدريجا على مدار العام 2022، ويستقر عند 3.2 في المئة في متوسط هذا العام و 1.8 في المئة في فترة السنتين 2023-24.

وأعلنت النشرة أن “مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كرر أن موقف السياسة النقدية سيظل توسعيا وسيظل سلوكه مرنا ومنفتحا على مختلف الخيارات فيما يتعلق بتطور إطار الاقتصاد الكلي”.