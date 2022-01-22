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قتلى في انفجار في منطقة تعدين بغانا

22
JANUARY
2022
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لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم كما أصيب عشرات عندما انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب في غرب غانا ما أدى إلى تسوية قرية بالأرض.

وأوضح مراسل لـ"رويترز" في مكان الحادث أن الانفجار أطاح بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة أكرا.
 
وقالت الشرطة إن نحو 180 شخصا أصيبوا في الانفجار.
 
وظهر في مقطع مصور سجله على ما يبدو أحد المارة في قرية أبيت الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب الطريق عندما وقع انفجار قوي.
 
ولم يُعرف على الفور سبب الحادث. 

وقالت الشرطة إن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق، وأشار بيان حكومي إلى أن محول كهرباء على جانب الطريق ربما كان له دور في ذلك.

وتملك الشاحنة شركة إسبانية اسمها ماكسام وكانت تنقل متفجرات إلى منجم تشيرانو للذهب الذي تديره شركة كينروس التي مقرها تورونتو في كندا.

 
وقالت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في بيان إنه سيتم وقف شركة ماكسام عن تصنيع أو نقل أو توريد متفجرات لعمليات التعدين إلى أن تظهر نتائج التحقيقات في الحادث.
 
وأمرت الوزارة بوقف كبير مفتشي المناجم في غانا، المسؤول عن الإشراف على استخدام المتفجرات في القطاع، عن العمل.

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