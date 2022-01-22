الانتخابات الرئاسية الايطالية تشهد حماوة كبيرة ورئيس الحكومة هو الاوفر حظا

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ارتفعت حماوة السباق الى رئاسة الجمهورية الايطالية قبيل يومين من بدء هذا الاستحقاق الانتخابي.



وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة السابق وزعيم التيار "البرلماني اليساري - الوسطي" "فيفا إيطاليا" ماتيو رينسي في لقاء مع مجموعة من المراسلين الاجانب، من بينهم مندوب "الوكالةالوطنية للاعلام" في روما طلال خريس، أن "رئيس حركة فورتسا إيطاليا ورئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني ليس لديه حظوظ في أن يربح انتخابات رئاسة الجمهورية".



فقد عزز برلوسكوني حملته الإعلامية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأثنين المقبل، لكن ماضيه والتهم والأحكام القضائية التي صدرت في حقه لن تسمح له بالفوز بحسب ما جاء في أهم الصحف الإيطالية. فبرلوسكوني البالغ من العمر 85 عاما، حتى اللحظة، يتطلع الى منصب الرئاسة رغم نصائح أصدقائه بعدم الترشح.



قد يلقى برلوسكوني دعما شعبيا واسعا لكنه في نهاية المطاف يعود قرار انتخابه للنواب والمسؤولين المحليين وليس للشعب، حتى اللحظة تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الحكومة الحالي ماريو دراغي، هو الاوفر حظا لتولي هذا المنصب، في ظل مخاوف من أن يترك دراغي كرسي رئاسة الحكومة شاغرا قبل أن تنتهي ولايته في 3 شباط 2023، في وقت استطاع المحافظة على وحدة الحكومة.