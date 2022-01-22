مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين بحادث سير في مصر

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أفادت تقارير صحفية مصرية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، في حادث تصادم مروري وقع بين حافلة صغيرة وسيارة على طريق أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وتلقت غرفة عمليات النجدة بالمنطقة، بلاغاً من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوقوع حادث سير، فإنتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالرافعات لإزالة آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.



وبالفحص تبين إنقلاب حافلة "ميكروباص" صغيرة أعلى طريق أسيوط الغربي قبل بوابة الرسوم دهشور، بعد إصطدامها بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 شخصاً. وأشارت السلطات إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.