ابتكار زر يثبّت على الملابس لاكتشاف "كورونا"!

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تمكّن باحثون من جامعة ييل من تطوير جهاز قابل للارتداء يستطيع الكشف عن فيروس كورونا المستجد.



ووفق الموقع الإلكتروني للجامعة، يستطيع الجهاز التقاط الهواء المحمل بالفيروسات، والكشف عن وجود كورونا من عدمه.



ويمكن لهذا الجهاز أن يكون مفيدا للعاملين في "بيئات عالية الخطورة" مثل مرافق الرعاية الصحية وحتى المطاعم.

كريستال جودري بوليت، متخصصة في علم الأوبئة قالت إن "الجهاز عبارة زر صغير يمكن ارتداؤه بسهولة".



وأضافت أن هذا الجهاز يمكنه "اكتشاف مستويات منخفضة من وجود فيروس كورونا، وهو ما يكشف احتمالية التعرض مبكرا للفيروس، والذي قد يعني إجراء الاختبار للتأكد من الإصابة بالفيروس أو الحاجة للحجر الصحي".

وأكدت بوليت "أن هذا الجهاز يمكنه المساعدة في منع انتشار كورونا، خاصة لدى الأشخاص الذين قد يحملون المرض من دون أعراض تظهر عليهم".



ويعتمد الجاهز على فحص الهواء المحمل بالفيروسات والرذاذ التنفسي الذي يخرج من الأشخاص عند السعال أو العطس أو حتى الحديث.



ويمتاز الجهاز بصغر حجمه وأنه غير مكلف ولا يحتاج لوصله بالكهرباء وهو خفيف الوزن.



وأجرى الباحثون اختبارات بتوزيع 62 قطعة من هذا الجهاز على متطوعين وارتدوها لمدة خمسة أيام، حيث تمكن من كشف وجود كورونا في الجو مع خمسة أشخاص، وتم إجراء فحوصات مخبرية إضافية للتأكد من النتيجة التي كشفها الجهاز.