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بريطانيا تلغي الرسائل الصوتية المزعجة على متن القطارات

22
JANUARY
2022
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لندن: أعلن مسؤولو قطاع النقل في المملكة المتحدة الجمعة أنّ الإعلانات المزعجة على متن القطارات ستُلغى، في محاولة لتوفير مزيد من الهدوء للركاب خلال الرحلات.

ومن المتوقّع أن يلقى هذا الإجراء ترحيباً من الركاب الذين ينزعجون من الرسائل عبر مكبرات الصوت التي تذكّرهم بضرورة الحفاظ على التذاكر في متناول اليد أو للمفارقة، بإبقاء أصواتهم منخفضة.

وقالت وزارة النقل إنّ شركات التشغيل ستستمر في بث تعليمات مهمّة حول السلامة، ولكن ستُلغى "الإعلانات المتكررة وغير الضرورية خلال الرحلات".

ومن المتوقع إلغاء ما يسمّى بـ"الرسائل المزعجة" في الأشهر المقبلة في إنكلترا.

تعليمات بديهية

وأوضحت الوزارة أنّ "الإعلانات المزعجة التي ستُلغى تتضمّن تعليمات بديهية، مثل ضرورة إبراز التذكرة عند مغادرة المحطة، والدعوات الموجّهة للركاب للحفاظ على مستويات صوت منخفضة أثناء بث الإعلانات على متن الرحلات".

وأوضح وزير النقل غرانت شابس أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أداء شبكة السكك الحديد لمن يستخدمونها بشكل متكرر.

وفي ظل جائحة كوفيد-19، سُجّل انخفاض كبير في أعداد ركاب القطارات إلى نحو ربع الأرقام التي كانت تُسجّل ما قبل الجائحة، على الرغم من ارتفاعها مرة أخرى مع إلغاء الدولة للقيود التي كانت متّبعة.

وأشارت إحصاءات رسمية إلى تسجيل المملكة المتحدة 1,8 مليار رحلة ركاب في السنة المالية حتى نهاية شهر آذار/مارس 2020.

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