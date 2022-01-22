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كورونا يعيد طائرة إلى المطار إثر خلاف على ارتداء كمامة

22
JANUARY
2022
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قالت شركة أمريكان إيرلاينز إن طائرة تابعة لها متجهة من ميامي إلى لندن اضطرت إلى العودة إلى المطار لأن أحد الركاب رفض ارتداء الكمامة.

وأضافت أن رحلة تابعة لها كانت تقل 129 راكبا عادت إلى ميامي، حيث كانت الشرطة في انتظارها.

وتقول التقارير إن الشرطة اصطحبت امرأة في الأربعينيات من الطائرة.

وقالت الشركة إن المرأة وُضعت على قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر مع أمريكان إيرلاينز، في انتظار مزيد من التحقيق.

وعادت الطائرة إلى المطار بعد أقل من ساعة على إقلاعها، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع الطائرات.

وقالت الشركة إن الرحلة عادت إلى المطار "بسبب رفض عميل مزعج الامتثال للمتطلبات الفيدرالية الخاصة بارتداء الكمامة".

وأعيد حجز الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى لندن هيثرو في رحلة أخرى ليوم الخميس.

وقال أحد الركاب لقناة "سي بي أس" بعد هبوطه من رحلة يوم الأربعاء "أصيب الجميع بالصدمة".

وقالت راكبة أخرى إنها أصيبت بخيبة أمل.

وقالت للقناة "لم يخبرونا بأي شيء حقًا، ولا أعتقد أنهم أبلغوا طاقم الضيافة بأي شيء أيضا، لأنهم قالوا إن كل ما يمكنهم قوله هو وجود حادثة بالغة الخطورة مع أحد الركاب واضطروا إلى العودة".

وأبلغت شركات الطيران في الولايات المتحدة عن ما يقرب من ستة آلاف حادثة شملت ركابًا مشاغبين العام الماضي و151 حادثة في الأسبوعين الأولين من هذا العام، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية. ومعظمهم من الركاب الذين رفضوا ارتداء الكمامة.

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