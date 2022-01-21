أستراليا تستبعد مساعدة أوكرانيا عسكريا

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قالت وزيرة خارجية أستراليا، ماريس باين، إن أستراليا تستبعد إمكانية تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، لكنها تدعم سيادتها.



وأضافت الوزيرة عقب محادثات في سيدني مع المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الإدارات الخارجية والعسكرية في البلدين، "لكي نكون واضحين، هذا لا يتعلق بالدعم العسكري المباشر، هذا ليس على طاولة المفاوضات من وجهة النظر الأسترالية".



ولفتت الوزيرة باين إلى محادثة هاتفية أجريت مؤخرا مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، منوهة بأنه خلال المكالمة، "تم تأكيد دعم أستراليا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".