دلالة قوية على وحدة الصف ضد إنكار الهولوكوست

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القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس (20 كانون الثاني 2022) يمكن النظر إليه كقرار تاريخي؛ فالأمم المتحدة تبنت مرة واحدة فقط قبل ذلك قرارا اقترحته إسرائيل عام 2005، وذلك حين اعتمدت المنظمة الدولية السابع والعشرين من كانون الثاني يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، وهو اليوم الذي يصادف تاريخه يوم تحرير المعتقلين في معسكر الاعتقال النازي في "آوشفيتس".

ومنذ ذلك الحين يتكرر توجيه انتقادات للأمم المتحدة، لأنها لم تتخذ قرارات إدانة بحق دولة عضو أكثر مما تعرضت له إسرائيل، (فقرارات الإدانة بحقها) أكثر من سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة.

والمثير للدهشة أن الجمعية العام للأمم المتحدة تبنت قرارا قدمته إسرائيل وألمانيا معا، وهي إشارة رمزية وتاريخية أيضا، وهو قرار موجه بكلمات واضحة ضد من ينكرون الهولوكوست ويضفون عليه طابع النسبية.