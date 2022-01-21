روسيا: إستمرار تجاهل الولايات المتحدة لمطالبنا سيؤدي إلى أخطر العواقب

A + A -

أعلنت موسكو أن وزير الخارجي الروسي، سيرغي لافروف، حذر نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن استمرار تجاهل الولايات المتحدة لمطالب روسيا الأمنية سيؤدي إلى "أخطر العواقب".

وذكرت وزارة الخارجية الروسي، في بيان أصدرته بشأن المحادثات التي جرت الجمعة في مدينة جنيف السويسرية بين لافروف وبلينكن، أن الوزيرين "قاما بتبادل مفصل للآراء حول قضايا منح الضمانات القانونية لضمان أمن روسيا"، كما "ناقشا بشكل مفصل البنود المحورية لمشروعي الاتفاقين القانونيين الدوليين اللذين تم تسليمهما سابقا للولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الناتو".

وأضاف البيان لافروف "أشار في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام الصارم بالمبدأ المحوري المتمثل في عدم تجزئة الأمن، المحدد في عدد من الوثائق متعددة الأطراف في مقدمتها ميثاق الأمن الأوروبي الموقع على المستوى الأعلى في اسطنبول عام 1999".

وأفادت الوزارة: "تم إبلاغ بلينكن بشكل واضح بأن استمرار التجاهل مباعث القلق المشروعة للاتحاد الروسي والمتعلقة بالدرجة الأولى بالتمركز العسكري المتواصل للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو في أراضي أوكرانيا على خلفية النشر واسع النطاق للقوات والوسائل للحلف بالقرب من حدودنا سيؤدي إلى أخطر العواقب".