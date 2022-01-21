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سانا: انقطاع التغذية الكهربائية عن الحسكة

21
JANUARY
2022
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أفادت وكالة "سانا" بأن الاشتباكات بمحيط سجن الثانوية الصناعية بين "قوات سوريا الديمقراطية" وعناصر من "داعش" تسببت بانقطاع التغذية الكهربائية عن مركز مدينة الحسكة والأحياء المجاورة.

وكشف مدير شركة كهرباء الحسكة، أنور عكلة، في تصريح لوكالة "سانا" أن "انقطاع التغذية الكهربائية عن مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة جراء عطل على خط 66 (ك ف) المغذي للمحطة نجم عن الاشتباكات الدائرة في محيط سجن الثانوية الصناعية مدخل مدينة الحسكة الجنوبي"، مشيرا إلى أن "الورشات ستباشر عملية الإصلاح عند توقف الاشتباكات".

وقالت "سانا" إن "المنطقة المحيطة بسجن الثانوية الصناعية تشهد اشتباكات وحالة من الفوضى جراء هجوم استهدف السجن بسيارتين مفخختين الليلة الماضية، تلا ذلك هروب عدد من عناصر تنظيم "داعش" من السجن الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

ولا تزال الأوضاع في المنطقة غير مستقرة حتى اللحظة.

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